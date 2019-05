Prof. Ricci: con i farmaci oggi è possibile curare le maculopatie

Roma, 22 mag. (askanews) - Il professor Federico Ricci, direttore dell'Unità Patologie Croniche Degenerative Oftalmiche dell'Università di Tor Vergata, è intervenuto a margine della presentazione delle iniziative per i 150 anni della Società oftalmologica italiana, facendo il punto sulle prospettive di cura della maculopatia: "Le maculopatie sono delle patologie della retina che interessano la parte centrale, quella più nobile, che si chiama macula. Sono malattie di diverso genere, quelle che affliggono di più la vista dei nostri pazienti sono le maculopatie di carattere essudativo. Sono delle malattie per le quali non c'erano possibilità di terapia fino a poco tempo fa, invece attualmente abbiamo un armamentario farmacologico che ci permette di cronicizzare queste malattie e in alcuni casi risolverle, con tutto vantaggio della qualità di vita dei nostri pazienti".