Maratona digitale PosteHack: vince app personalizzata per over 65

Roma, 20 mag. (askanews) - Una app personalizzata per facilitare gli over 65 nell'accedere a un set di servizi: dal caregiver, alla spesa, da poste a domicilio ai taxi. E' la soluzione innovativa, realizzata dal team Smart Attack, che si è aggiudicata il primo premio di PosteHack, l'ottava maratona di innovazione di Poste italiane organizzata in collaborazione con Talent Garden, che si è svolta a Roma nel weekend.

Durante il fine settimana giovani sviluppatori, designer, esperti di marketing, grafica e comunicazione si sono sfidati in gruppi per ideare un servizio che risponda ai bisogni del target senior, puntando a faciliare acquisti di prima necessità, offrire assistenza da remoto, consentire il monitoraggio della casa o rendere più immediata la comunicazione con i familiari.

Un'iniziativa che conferma l'impegno di Poste per l'innovazione e rappresenta una parte fondamentale del piano industriale Deliver 2022.

Carolina Gianardi, responsabile Customer e innovation hub di Poste Italiane. "L'ottava edizione di PosteHack - ha affermato Gianardi - si inserisce nelle attività di OpenInnovation che Poste Italiane porta avanti da alcuni anni. In questa tre giorni abbiamo raccolto una community di innovatori, sviluppatori, di esperti di customer experience perché vogliamo con loro creare nuovi servizi innovativi per il target silver, la popolazione over 65".

"E' una popolazione - ha aggiunto - che già oggi rappresenta una quota importante degli italiani, dove Poste Italiane ha 10 milioni di clienti over 65 e dove sappiamo che la tecnologia può aiutare a indirizzare in maniera migliore le loro esigenze di indipendenza e sicurezza".

"L'iniziativa - ha sottolineato la manager di Poste - si inserisce in un progetto più ampio in cui Poste Italiane sta costruendo una piattaforma di servizi per il target silver cercando di coniugare da una parte gli asset tradizionali e dall'altra servizi innovativi sia per il target over 65 sia per i loro familiari".

La soluzione vincitrice per originalità e semplicità si basa su un app personalizzata alla quale si collega la dashboard, docking station con 5 pulsanti per accedere a diversi servizi. Alla pressione del pulsante si attiva una chiamata vocale per la richiesta del servizio scelto, permettendo agli anziani di accedere alla tecnologia in modo semplice. Alla base c'è un network convenzionato con Poste italiane che si attiva in modo georefenziato a seconda del domicilio dell'anziano.

La squadra Smart Attack è stata premiata con iscrizione, viaggio e soggiorno gratuito a Milano per partecipare l'8-9 ottobre 2019 al 'Singularity U Italy Summit', l'evento che richiama ogni anno scienziati, imprenditori ed esperti di tecnologia da tutto il mondo per fare il punto sulle nuove frontiere dell'informazione.

I giovani hanno partecipato spinti dal desiderio di mettersi in gioco. "Avevo voglia di mettermi in gioco e quindi quale migliore occasione se non questa di lavorare in team e trovare idee innovative, è entusiasmante", ha detto uno dei partecipanti. "Per me è la prima volta - ha aggiunto una ragazza - ho deciso di partecipare perché dicono che ho delle conoscenze trasversali. Quindi ho pensato: perché non chiudermi per ore con persone che sanno di me cose che io ignoro e entrano nelle mie competenze e quindi nel mio lavoro quotidiano? Sperimentiamo...".

L'importante per questi giovani creativi non è avere l'idea vincente. "Mi piacerebbe avere una bella idea, non è importante che sia quella che va a vincere...", ha concluso la ragazza.