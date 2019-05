Sesso e ironia per Giorgia Wurth: ho curato il mio mal d'amore

Roma, 20 mag. (askanews) - Sesso e tanta ironia in "Io, lui e altri effetti collaterali" (self-publishing), terzo romanzo dell'attrice e scrittrice Giorgia Wurth. Protagonista del libro è Vera, neo 40enne alla disperata ricerca di un figlio e dell'amore della sua vita. Quando scopre di essere stata tradita dal suo compagno, decide di farla finita:

"Ho scritto questo libro per un motivo di vita reale. Stavo scrivendo tutta un'altra storia, poi mi sono ammalata di un terribile mal d'amore, che adesso ho sdrammatizzato e su cui possiamo scherzare, ma è una cosa serissima, chi ne soffre lo sa, può durare anche per anni. Da questo si guarisce anche".

"Le notti sono infinite, durante una di queste notti io ho avuto questa intuizione, mi sono detta 'questa donna che sostituisce il maschio, trova un sostituto all'uomo'".

Un misterioso "lui" la salverà:

"Ci sono parecchi lui in questo libro, ma è lui in questione, diciamo questo Angelo, questo salvatore in un certo senso, anche se poi molto terreno, sarebbe come svelare l'assassino in un giallo", ha scherzato.

"Un po' anche la filosofia, il senso di questo libro è il fatto che c'è una frase che è 'grazie merda' che vuol dire: quella che oggi ti sembra una vita di merda, in realtà se la prendi bene è il concime per il tuo futuro dolore, gioia, piacere, felicità".

Oltre a "eliminare" i maschi (soprattutto Albertoammore, che diventa Albertoam...da), l'autrice, pallavolista nel film di Fausto Brizzi (suo ex) "Maschi contro Femmine" (2010), e che ha pubblicato i primi due libri rispettivamente con Fazi (Tutta da rifare, 2010) e Mondadori (L'accarezzatrice, 2014), ha deciso di auto-pubblicarsi, facendo fuori l'editore:

"Sono felicissima, è una follia il self-publishing. Penso sia un po' il futuro, perché alcuni editori dovrebbero un po' svecchiarsi e amare un po' di più i libri che pubblicano, perché non basta pubblicarli, vanno seguiti".

"Trattandosi di self-publishing comunque il libro si trova su tutte le piattaforme, è ordinabile. La stampa è solo a richiesta, per cui non c'è spreco di carta. Su Amazon si ordina, Amazon stampa e ti arriva a casa in tre giorni e poi anche in libreria, ma solo su richiesta".

Giorgia ha da poco (15 mesi) avuto due gemelli - Leila e Lucas (in omaggio a Guerre Stellari, ndr) - e volutamente non ha mai svelato l'identità del padre. Lo ha fatto per Askanews:

"Io lo voglio svelare qua adesso chi è il padre, è Mark Caltagirone" (lasciare risate...)", ha scherzato, riferendosi al fidanzato inesistente di Pamela Prati.

Ironia della sorte, questo terzo libro dell'autrice, di mamma ligure e papà svizzero, senza alcuni maschi non avrebbe visto la luce:

"Ringrazio Fabrizio Caramagni, Emanuele Properzi, Carla Giuliano, Massimo Sirelli che mi ha fatto la copertina, tutti quelli che mi hanno sopportato in quella fase in cui ero isterica che non dormivo mai e poi ringrazio i miei ex, perché senza di loro non avrei avuto nulla da scrivere".