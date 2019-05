J-Ax volontario per un giorno all'Opera San Francesco

Milano, 20 mag. (askanews) - J-Ax "Volontario all'Opera per un giorno". Il rapper ha partecipato all'iniziativa di Opera San Francesco per i Poveri che in questi primi mesi del 2019 ha visto molti volti noti protagonisti all'interno dei servizi di OSF, che da 60 anni a Milano costituisce un punto di riferimento per i poveri.

Il cantante, accompagnato da Padre Vittorio Arrigoni, ha prima visitato il Poliambulatorio di Opera San Francesco, dove lo scorso anno sono state garantite più di 36.000 visite gratuite e offerti oltre 60.000 farmaci, poi il Servizio Accoglienza, dove invece vengono rilasciate le tessere per accedere ai servizi di OSF. Ha quindi indossato una t-shirt con logo OSF, messo il grembiule e il badge e ha servito un piatto caldo agli uomini e alle donne, italiani e stranieri che, come ogni giorno, frequentano numerosi la Seconda Mensa sita in Piazzale Velasquez.

"OSF rappresenta un'eccellenza per Milano. Dopo averla visitata penso che debba essere presa ad esempio sia nell'ambito della sanità, che in generale in quello dell'aiuto ai poveri. Mi ha molto colpito la qualità suprema di ogni suo servizio e per questo vorrei dire ai giovani che aiutare gli altri non giova solo a chi si trova in una situazione di difficoltà, ma prima di tutto a noi stessi. Vivere in un mondo migliore, è un bene per tutti.", ha commentato J-Ax alla fine dell'esperienza.