Cannes, a Gong Li il premio "Women in motion"

Cannes, 20 mag. (askanews) - L'attrice cinese Gong Li ha ricevuto a Cannes il premio "Women in Motion", il riconoscimento assegnato da Kering per valorizzare l'impegno delle donne nel cinema contribuendo a dare maggiore visibilità alla causa femminile.

"Sono molto nervosa, ma sono anche molto contenta, contenta di ricevere questo premio. Ringrazio tutti", ha detto Gong Lì alla serata di gala organizzata al Festival di Cannes per il premio.

Tanti gli ospiti della serata, da Charlotte Gainsbourgh a Eva Longoria: "Le statistiche non danno molte speranze - ha detto l'attrice americana - ma se guardiamo a un festival grande come Cannes che fa molta attenzione alla parità di genere, questo fa piacere. Ma penso che ci sia ancora molto da fare, bisogna cambiare noi donne l'industria del cinema".

Alla serata di gala anche la regista e attrice libanese che vive in Francia Nadine Labaki: "Cerco di rendere omaggio alle donne più che posso, forse perché vorrei somigliare ai personaggi femminili che creo. Si tratta spesso di donne dal carattere molto forte, e allo stesso tempo fragili, con tutta la complessità femminile, e con un punto di vista diverso sul mondo", ha detto la regista. "Parliamo spesso del ruolo delle donne nel cinema, una questione assolutamente giusta e necessaria - ha detto il regista messicano Alejandro Gonzalez Inarritu - Ma mi viene da dire che non è solamente nei film, credo che in ogni aspetto della vita, devono essere in testa. Soprattutto nella politica. Un mondo governato dalle donne non sarebbe brutto come quello in cui viviamo".