Salvini apprende in diretta su La7 dello sbarco della Sea Watch

Roma, 20 mag. (askanews) - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini - in collegamento da Firenze ieri sera con Massimo Giletti a "Non è l'Arena" su La7 - ha appreso in diretta dello sbarco dei migranti dalla Sea Watch, su richiesta del pm di Agrigento Luigi Patronaggio, che ha disposto inoltre il sequestro della nave della ong tedesca.

"Lo sto leggendo ora mentre lo sta leggendo lei e quindi in diretta. Questo procuratore della Repubblica è quello che mi ha indagato per sequestro di persona, che ha chiesto fino a 15 anni di carcere. Io non cambio idea - ha commentato Salvini - e siccome il ministro sono io, prendo atto delle parole di questo procuratore e appronfondiremo la possibilità di valutare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per chiunque agevoli lo sbarco a terra di immigrati portati in Italia da un'organizzazione illegale e fuori legge. Se questo procuratore vuole fare il ministro dell'Interno si candidi alle prossime elezioni e faccia il ministro dell'Interno. Il mio parere favorevole allo sbarco di immigrati illegali da una nave illegale non c'è e non ci sarà", ha concluso.