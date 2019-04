Netanyahu: sulle alture del Golan nascerà la comunità "Trump"

Milano, 23 apr. (askanews) - Sulle alture del Golan nascerà una comunità chiamata "Trump". Lo ha annunciato il presidente israeliano Benjamin Netanyahu in un video messaggio mentre si trova in vacanza per Pasqua nella regione, in cui spiega che l'intenzione è rendere un omaggio al presidente americano per la sua decisione di riconoscere la sovranità israeliana sul Golan. L'altipiano è una zona strategica per risorse e posizione, sottratto nel 1967 da Israele alla Siria durante la guerra dei Sei giorni e considerati "territori occupati" dalla comunità internazionale e dall'Onu, tuttora contrari ad una annessione unilaterale.