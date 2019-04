Sri Lanka, il video del presunto kamikaze mentre entra in chiesa

Pioggia su Parigi: messe in sicurezza alcune statue di Notre Dame

Parigi, 23 apr. (askanews) - Vigili del Fuoco a lavoro a Notre Dame per mettere in salvo alcune statue considerate a rischio. Su Parigi è prevista pioggia, che potrebbe mettere a rischio alcune parti della struttura della cattedrale su cui sono già state versate ingenti quantità di acqua per spegnere l'incendio scoppiato il 15 aprile. I tecnici proveranno a coprire in qualche modo Notre Dame per ...