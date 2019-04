Irlanda del Nord, New Ira ammette: reporter uccisa per errore

Milano, 23 apr. (askanews) - La New Ira, organizzazione armata repubblicana attiva in Irlanda del Nord, ha ammesso di aver ucciso la giornalista 29enne Lyra McKee per errore, durante gli scontri con la polizia a Derry giovedì 18 aprile. "Nel corso di un attacco del nemico Lyra McKee è stata tragicamente ammazzata mentre stava a fianco delle forze nemiche" hanno scritto in un messaggio inviato all'Irish Time che si dice certo della provenienza della nota. "L'Ira offre le sue più sincere scuse alla partner, alla famiglia e ai suoi amici", hanno aggiunto.

Il gruppo, formatosi nel 2012, ha anche accusato la polizia di aver provocato gli scontri nel quartiere di Creggan, in seguito ai quali è stata uccisa la reporter.

Le indagini intanto hanno portato ad alcuni arresti: due giovani poi rilasciati dopo qualche giorno senza accuse e una donna di 57 anni sospettata di attività di terrorismo.