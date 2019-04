Zelensky nuovo presidente ucraino con il 73%: "Non vi deluderò"

Kiew, 23 apr. (askanews) - L'Ucraina ha un nuovo presidente, eletto a furor di popolo, che non ha alcuna esperienza politica e che spiazza gli attori dello scacchiere internazionale. Il comico Vladimir Zelensky, star della serie televisiva "Servo del Popolo" ha battuto al ballottaggio il capo di Stato uscente Petro Poroshenko, ottenendo il 73,2% dei voti contro il 24,4% del rivale. "Non vi deluderò", ha detto Zelensky ai suoi sostenitori in festa.

"A voi dico, guardate cosa è successo qui, tutto è possibile" ha detto trionfante rivolgendosi ai Paesi del blocco post-sovietico nel suo primo discorso da presidente.

Secondo gli osservatori, il nuovo leader ucraino potrebbe approfittare della propria condizione di outsider per migliorare i rapporti con Mosca. Il nuovo capo dello Stato ha detto di voler "riavviare" i colloqui di pace mediati dall'Occidente per mettere fine al conflitto nell'Est del Paese: "Proseguiremo con i colloqui di pace di Minsk per arrivare a un cessate il fuoco". Ma la reazione di Mosca è stata piuttosto fredda: "E' troppo presto" per poter parlare di una collaborazione e per congratularsi con il neo-eletto presidente dell'Ucraina ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Vladimir Zelensky praticamente non ha parlamentari su cui contare, quindi bisogna capire come si comporterà nella gestione della cosa pubblica e delle relazioni internazionali, lui che ha avuto successo grazie alla satira pungente contro i potenti dovrà vedersela con un paese devastato da corruzione, crisi economica, e da una guerra che ha lasciato il segno.