Filippine, sisma di magnitudo 6,3 nel centro del Paese

Ingroia si difende: “All'aeroporto di Parigi non ero ubriaco, vittima di disinformazione come Assange”

(Agenzia Vista) Palermo, 23 aprile 2019 "Si è trattato solo di una lite per una questione di posti a sedere e il comandante mi ha cacciato dall'aereo. Sono vittima delle disinformazione come Assange, si sono inventati che avevo bevuto troppo". Lo ha raccontato in un video su Facebook l'ex magistrato Antoinio Ingroia. _Courtesy Facebook Ingroia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev