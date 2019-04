Il video del nuovo singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini

Roma, 19 apr. (askanews) - E' arrivato online il video di "In questa nostra casa nuova", il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Laura Pausini in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

Girato tra Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, e la stazione ferroviaria di Roma Ostiense, racconta la storia di un ragazzo che rincorre la donna che ama attraverso varie epoche, dagli anni '40 del secolo scorso ai giorni nostri.

L'amicizia, la stima e i successi raggiunti hanno portato i due cantanti a collaborare varie volte negli ultimi 20 anni, a condividere i reciproci palchi e duettare in occasioni prestigiose. Biagio ha scritto alcuni dei più importanti brani del repertorio di Laura ma non era mai accaduto che una canzone fosse ideata e composta dal cantautore per unire le loro due voci, prima di questo nuovo singolo.

"In questa nostra casa nuova" (su etichetta Iris distribuita da Sony Music) è nato dal desiderio dei due artisti di continuare a percorrere insieme un momento di condivisione, proprio come accadrà nel tour che terranno negli stadi italiani la prossima estate "Laura Biagio Stadi 2019". Con 11 appuntamenti live, al via il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari.