Madonna presenta la premiere mondiale del video "Medellìn"

Milano, 19 apr. (askanews) - L'attesa è quasi finita, Madonna presenterà in première mondiale il sorprendente videoclip del suo nuovo singolo, Medellìn - in collaborazione con Maluma - durante un esclusivo evento organizzato da MTV e trasmesso in contemporanea mondiale: MTV Presents Madonna Live & Exclusive: 'Medellìn' Video World Premiere.

In Italia l'esclusivo evento sarà in onda in diretta mercoledì 24 aprile alle 22:00 in simulcast su MTV, canale Sky 130, e su MTV Music, canale Sky 704.

Madonna raggiungerà il DJ inglese Trevor Nelson e i suoi fan in un'esclusiva location londinese per una chiacchierata senza filtri sulle influenze che caratterizzeranno il suo nuovo album e le forze creative che animano la sua impareggiabile carriera. La popstar latina Maluma, che collabora con Madonna in Medellìn, interverrà live da Miami. Madonna, inoltre, risponderà anche alle domande che arriveranno via satellite dal conduttore MTV Sway Calloway e dai fan presenti a New York, oltre a quelle provenienti dagli eventi ospitati da MTV a Milano (condotto da Tommaso Zorzi, star di MTV #Riccanza) e San Paolo (con il conduttore brasiliano Hugo Gloss).

I fan di Madonna possono avere l'opportunità di far parte del pubblico a Londra, New York, Milano e San Paolo. Visita Madonna.com per maggiori informazioni e dettagli.