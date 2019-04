Ecco Keyra, piccola ocelot del Parco Natura Viva di Bussolengo

Roma, 19 apr. (askanews) - Occhi azzurri color mare, musetto impertinente, manto maculato e tanta voglia di esplorare il mondo. Al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona, è nata Keyra, l unica piccola di ocelot a venire al mondo in un parco zoologico italiano. La sua mamma Andy, giovane primipara, l'ha data alla luce tre mesi fa ma solo adesso ha imparato ad accudirla senza troppe paure. Nei primi giorni di vita la proteggeva riportandola al sicuro nella tana a ogni suo tentativo di allontanamento volontario.

"Nella storia di Andy c è la ragione della sua insicurezza" ha spiegato Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva. "Lei non fu svezzata e allevata dalla sua mamma ma dai keeper del parco zoologico dove nacque. Sebbene ora sia adulta, rimane il fatto che non abbia mai vissuto su di sè l esperienza dell accudimento da parte di un adulto della propria specie, al quale si aggiunge l inesperienza stessa di essere mamma per la prima volta. Questo ha comportato una maggiore inquietudine nel gestire la voglia di esplorare di Keyra e un po' di tempo in più per accettarne gli spostamenti autonomi". Ma ora ha imparato affidarsi del personale del parco e a gestire al meglio le intraprendenze della sua prima figlia.

L'ocelot, un felino americano terricolo, abita ambienti che vanno dalle foreste tropicali alle praterie, nei quali predilige la presenza di coperture arboree. Tra i suoi predatori ci sono boa, puma e giaguari, ma il più pericoloso rimane l uomo: tra gli anni sessanta e i settanta venivano messe in commercio ogni anno fino a 200.000 pelli e l ocelot rischiò l estinzione. Nel 1990 ne fu proibito il commercio ma oggi questo felino rimane inserito nella lista rossa Rossa Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) a causa della perdita dell habitat in cui vive e del commercio illegale degli esemplari.