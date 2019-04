Connesse e autonome: a Shangai in scena le auto del futuro

Milano, 19 apr. (askanews) - Iper-connessa, intelligente, autonoma e condivisa. È l'auto del futuro, che cerca di adattarsi ai nuovi stili di vita e a un mondo in cui si sta diffondendo sempre di più il car-shering.

Veicoli su misura, smart, ultra-tech e pensati per rispondere a queste esigenze, sono in mostra all'Auto Show di Shanghai, in Cina.

La sfida non è solo creare auto non convenzionali ed elettriche, ma anche sviluppare nuove tecnologie e persino interni progettati per l'on-demand da offrire al più grande mercato automobilistico al mondo.