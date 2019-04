In anteprima "From now on" il video di Jonathan Cilia Faro

Milano, 19 apr. (askanews) - In anteprima mondiale il video di "Fine non ha mai" il brano di Jonathan Cilia Faro che anticipa l'uscita del nuovo album "From now on". Scritto da Antonio Galbiati, Cheope Mogol e Jeff Franzel, arrangiato da Nicolò Fragile, questo brano racconta di un amore che non potrà mai finire, di un amore che sconvolge stravolge prospettive e aspettative, non ci sono limiti, se questo amore è puro niente lo può far finire.

From Now On (in uscita mondiale il 26 aprile su etichetta NewArias Entertainment distribuzione BFD Sony The Orchard) contiene 12 brani che raccolgono tutta la vita artistica di Jonathan nei suoi 25 anni di attività musicale in giro per il mondo. Per realizzare questo album sono stati necessari 6 anni di lavoro durante i quali sono stati effettuati molteplici cambiamenti sia da un punto di vista strutturale che da un punto di vista melodico per cercare di avvicinarsi il più possibile alle richieste e ai gusti di questo mondo frenetico in continua evoluzione. Da qui la scelta di riavvicinare il pubblico alla musica utilizzando la voce possente ma anche graffiante, calda e, all'occorrenza Pop, del tenore ragusano Jonathan Cilia Faro.