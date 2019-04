I film in concorso a Cannes: Almodovar, Ken Loach e Bellocchio

Milano, 18 apr. (askanews) - Ci sarà anche "Il traditore" di Marco Bellocchio fra i film in concorso a Cannes. Il suo Tommaso Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, sarà in gara contro opere come "Dolor y Gloria" di Pedro Almodovar, due anni fa presidente di giuria, "A Hidden Life" che segna il ritorno di Terrence Malick d "Sorry We Missed You" di Ken Loach. E poi ancora i fratelli Dardenne, Xavier Dolan, Jim Jarmusch che col suo zombie movie "The Dead Don't Die" aprirà il festival.

Sarà un festival fra glamour e politica ha detto Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes. "Ci sono sempre film d'artisti ed è dovere del Festival mostrarli. E poi ci sono film politici perché anche in quel caso c'è il dovere di dire 'diamo cinema e diamo notizie da tutto il mondo'. E poi c'è tutta la dimensione del piacere, del glamour, della fantasia, della festa e della celebrazione".

Celebrazioni che quest'anno saranno tutte per Agnès Varda, regista belga scomparsa recentemente a cui il festival rende omaggio, a partire dalla locandina.