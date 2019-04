Governo approva sblocca cantieri, ok a dl su sanità Calabria

Reggio Calabria, 18 apr. (askanews) - A un mese dalla prima approvazione, il governo ha dato il via libera definitivo al decreto sblocca cantieri, che ha l'obiettivo di velocizzare i lavori pubblici, durante un consiglio dei ministri convocato nella prefettura di Reggio Calabria. "È stato rappresentato che c'è stata una sollecitazione veemente da parte del presidente della Repubblica nei miei confronti per il ritado con questo decreto, nulla assolutamente di vero"

Vorrei chiarire che il decreto aveva acquisito la bollinatura della ragioneria e domani mattina dovrebbe essere direttamente pubblicato in Gazzetta ufficiale

Nello stesso consiglio dei ministri approvato anche il decreto per sanità calabrese, motivo del cdm in trasferta, un decreto che commissaria la Regione Calabria in materia. La ministra della Sanità Giulia Grillo ha sottolineato i numeri della sanità che ha un disavanzo di gestione, arrivato a 168 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2018.

"Una situazione unica in Italia - ha rimarcato il ministro - eccezionale, che arriva dopo 10 anni di commissariamento, per cui gli strumenti normativi ordinari non sono sufficienti per rimuovere gli ostacoli che non consentono alla sanità calabrese di riemergere".