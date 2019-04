Clima, Greta Thunberg in Senato: il nostro futuro è stato venduto

Roma, 18 apr. (askanews) - "Abbiamo avuto tutto quello che potevamo immaginare, ma forse alla fine non avremo nulla, probabilmente adesso non avremo neanche un futuro, perché è il nostro futuro che è stato venduto, in modo che un piccolo numero di persone potessero godere di un'enorme somma di denaro, ci è stato scippato: lo ha detto Greta Thunberg, l'attivista svedese al suo secondo giorno di visita a Roma, ospite del seminario in Senato "Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare".

Greta, 16 anni, ha ricordato che nel 2030 ne avrà 26 e ha detto di parlare a nome delle future generazioni, poi ha accusato:

"Ci avete mentito, ci avete dato false speranze, ci avete detto che il futuro era qualcosa a cui dovevamo guardare".

"Molti di noi possono comprare molto più di quanto abbiano bisogno, ma ciò di cui abbiamo davvero bisogno è un futuro e la cosa più triste è che molti bambini non hanno nemmeno la consapevolezza del destino che li attende e quando lo comprenderanno sarà troppo tardi", ha affermato.