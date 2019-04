La voce di Carlo Valli dà il benvenuto al Gardaland Magic Hotel

Roma, Greta Thunberg: in piazza non per i selfie, ma per il clima

Roma, 18 apr. (askanews) - Dopo essere stata ricevuta dal Papa mercoledì, Greta Thunberg è stata ospite del Senato italiano, mentre venerdì sarà in piazza, come tutte le settimane, per chiedere ai potenti della Terra che si faccia qualcosa per fermare i cambiamenti climatici. Intervenendo al seminario "Clima: il tempo cambia. È tempo di cambiare", l'attivista svedese 16enne ha accusato: "Abbiamo ...