Cesare Mazzetti: i nostri aceti premium da giugno anche in Italia

Roma, 17 apr. (askanews) - Cesare Mazzetti, presidente di Acetum Spa, parla a Roma del lancio dei prodotti premium targati Mezzetti L'originale, aceto balsamico di Modena Igp, sul mercato italiano. "L'aceto balsamico di Modena rappresenta uno dei più importanti prodotti agroalimentari italiani a Ig esportati nel mondo, il tasso edi esportazione è il più alto in assoluto, il 94%. La nostra azienda Mazzetti L'originale è il principale produttore di aceto balsamico di Modena ed è uno dei marchi più famosi al mondo e siamo leader di mercato in paesi come la Germania, che è il maggiore importatore in Europa, in Olanda, in Australia, in Iran. Esportiamo in oltre 40 paesi mentre la nostra azienda Acetum esporta in oltre 100 paesi ed è il più grande produttore di aceti in Italia".

"Noi abbiamo deciso di puntare sull'Italia dopo avere raggiunto importanti traguardi nel mondo perché riteniamo che sia il caso di portare il made in Italy in Italia, dove c'è ancora dello spazio per crescere e spazio per guadagnare delle nicchie di qualità. Mazzetti L'originale da giugno sarà presente nelle gastronomie italiane e poi piano piano entreremo anche nella grande distribuzione e quindi saremo accessibili a tutti con un prodotto che è premium e quindi ha un grande contenuto qualitativo".