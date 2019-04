Incredibile salvataggio di un cane su una piattaforma petrolifera

Nagoro, il villaggio fantasma giapponese abitato dalle bambole

Roma, 17 apr. (askanews) - Il villaggio di Nagoro, in una valle sull'isola di Shikoku, in Giappone, a oltre 500 km da Tokyo, è praticamente abbandonato. Sarebbe un luogo già dimenticato dal mondo se non fosse per la fantasia e le capacità dell'artista Ayano Tsukimi che da anni disegna e crea bambole a grandezza umana. L'atmosfera che si respira camminando tra le sue stradine è assai particolare. ...