Ezio Bosso dirige i Carmina Burana, 11 agosto all'Arena di Verona

Roma, 17 apr. (askanews) - L'11 agosto 2019 tornano all'Arena di Verona i Carmina Burana di Carl Orff, un affresco musicale di poesia medievale, già ascoltato nel 2014 e 2015. La novità quest'anno sarà la direzione di Ezio Bosso, al suo debutto in Arena.

I 24 brani musicati da Orff, prevalentemente in latino, alcuni in alto tedesco antico e uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell XI e XII secolo ritrovati nel monastero bavarese di Benediktbeuern, e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del tredicesimo secolo, il Codex Latinus Monacensis 4550 o Codex Buranus: da qui il termine Carmina Burana.

"L'Arena di Verona non ha paragoni ed è innegabile - ha commentato Bosso - è il palcoscenico dei sogni di tutti i direttori e cantanti e musicisti. E a volte dei loro genitori. È il palcoscenico dei sogni degli amanti della musica e degli innamorati. Andare all Arena è un gesto ricco di commozione, che fa la storia di chi ci è potuto essere. Poi come ho detto spesso: senza l'Arena, io non sarei nato".