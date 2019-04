Indonesia, voto record: 190 milioni di votanti, 245mila candidati

Milano, 17 apr. (askanews) - Elezioni con numeri da record in Indonesia, la terza più grande democrazia al mondo: 190 milioni di aventi diritto al voto sono chiamati per eleggere il presidente e rinnovare il Parlamento e le rappresentanze locali. Si tratta del più alto numero di votanti nel mondo in un singolo giorno di elezioni.

I seggi elettorali sono 800mila in tutto il Paese, 245mila i candidati che si contenderanno oltre 20mila posti fra distretti e province di una nazione arcipelago che si estende per quasi 5mila chilometri in lunghezza.

Un processo elettorale complicatissimo, reso quest'anno ancora più intricato per la coincidenza, per la prima volta, fra le elezioni presidenziali, il rinnovo del parlamento ed elezioni locali.

Una sfida logistica da superare nelle 8 ore di apertura dei seggi a cui lavorano circa sei milioni di persone.

La corsa per le presidenziali è fra il capo di Stato uscente Joko Widodo, musulmano riformista e Prabowo Subianto, acceso nazionalista, ex comandante delle forze speciali ed ex genero dello storico leader indonesiano Suharto.