Arena di Verona: 26 agosto "Romeo e Giulietta" con Sergei Polunin

Verona, 17 apr. (askanews) - La star mondiale della danza Sergei Polunin a Verona per presentare in prima mondiale Romeo e Giulietta, che andrà in scena all'Arena di Verona il 26 agosto 2019. Un cast di 20 ballerini tra cui Alina Cojocaru, nel ruolo di Giulietta diretti dal coreografo Johan Kobborg che sarà in scena per interpretare Tebaldo, racconterà, attraverso la danza, una delle più belle, tragiche e romantiche opere di William Shakespeare.

"È davvero meraviglioso essere qui, è la mia terza volta qui. Il mio sogno è di portare avanti la danza e il lavoro delle compagnie, ci lavoro da 8 anni, ma per questo occorrono fondi e investimenti di tempo" ha spiegato Sergei in confernza stampa.

Dal punto di vista coreografico, musicale e visivo, questa versione del Romeo e Giulietta resta fedele alla tradizione del balletto classico. Tuttavia avrà un aspetto vivace e contemporaneo incorporando una gestualità più moderna.