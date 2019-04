Macron: ricostruiremo Notre Dame in 5 anni più bella di prima

Parigi, 17 apr. (askanews) - "Ricostruiremo la cattedrale più bella di prima e voglio che sia fatto in 5 anni. Possiamo e lo faremo insieme" è la promessa di Emmanuel Macron ai francesi, a cui si è rivolto con un messaggio alla nazione il giorno dopo l'incendio che ha devastato il tetto e distrutto la guglia di Notre Dame, lasciando intatta la struttura e le opere all'interno. "Dopo il tempo in cui siamo stati messi alla prova, verrà il tempo della riflessione e della azione, ma non li mescoleremo, non ci faremo prendere dalla trappola della fretta", ha continuato Macron.

Cinque anni però sono pochi per gli esperti secondo cui ce ne vorranno almeno 10 o 15 per restaurarla. Soprattutto perché prima di procedere al restauro vero e proprio bisognerà mettere in sicurezza il sito e preservarlo dalle intemperie. I costi non sono calcolabili per ora. Si parla di centinaia di milioni di euro, per ora con le promesse di donazioni si è arrivati a oltre 700 milioni di euro da tutto il mondo.