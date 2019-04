Champions League, Allegri: potevamo fare meglio, Ajax ha meritato

Arena di Verona: 26 agosto "Romeo e Giulietta" con Sergei Polunin

Verona, 17 apr. (askanews) - La star mondiale della danza Sergei Polunin a Verona per presentare in prima mondiale Romeo e Giulietta, che andrà in scena all'Arena di Verona il 26 agosto 2019. Un cast di 20 ballerini tra cui Alina Cojocaru, nel ruolo di Giulietta diretti dal coreografo Johan Kobborg che sarà in scena per interpretare Tebaldo, racconterà, attraverso la danza, una delle più belle, ...