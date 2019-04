Gianni Morandi fa cantare l'assessore di Bologna Matteo Lepore

Il perturbante come arte: dall'Alto Adige una mostra a Milano

Milano 16 apr. (askanews) - Un progetto di residenze d'artista in Alto Adige si trasferisce temporaneamente a Milano, dove, nello strano e affascinante spazio di FuturDome curato da Atto Belloli-Ardessi e Ginevra Bria, è allestita una mostra dei progetti creati negli anni dagli artisti passati per Appiano nell'ambito del progetto "Eau and Gaz". La mostra è intitolata "The Uncanny Valley" e il ...