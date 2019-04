Sicilia, dalla Regione 7 milioni di euro per i giovani

Palermo, 16 apr. (askanews) - Quasi sette milioni di euro per l'acquisizione di competenze nell'alta formazione e di titoli spendibili nel mercato del lavoro. Si tratta del "Progetto Giovani 4.0" promosso dalla Regione Siciliana e finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo. Si tratta di una sperimentazione inedita che, attraverso un modello innovativo contribuisce ad accrescere le competenze dei giovani in diversi campi. Come ha spiegato l'assessore alla Formazione professionale Roberto Lagalla: E' "Un processo innovativo che mette al centro i giovani e il loro futuro - ha detto - Dal momento che possono scegliere, se laureati, di partecipare a un master, se diplomati, il conseguimento di un brevetto professionale che incroci la richiesta di lavoro dell'impresa. Una terza linea di finanziamento riguarda la certificazione linguistica in lingue dell'Unione europea oltre a cinese e russo".

I voucher formativi che verranno rilasciati andranno a rimborso totale o parziale delle spese sostenute dai ragazzi per corsi d'alta formazione e perfezionamento. Saranno assegnati sino a esaurimento delle risorse, attraverso delle graduatorie. L'avviso è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, residenti in Sicilia da almeno 2 anni o che abbiano trasferito la propria residenza altrove da non più di 12 mesi. L'avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni.