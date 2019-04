Europee, Pizzarotti capolista +Europa Nord-Est, Bonino al Centro

Roma, 16 apr. (askanews) - Federico Pizzarotti al Nord Est, Emma Bonino al

Centro, Benedetto Della Vedova al Nord Ovest, Fabrizio Ferrandelli nelle isole e il professor Raimondo Pasquino al Sud. Sono i cinque capilista che +Europa e Italia in comune schierano per le prossime elezioni Europee. L'ex esponente critico del Movimento Cinque Stelle ha commentato:

"Ogni voto in più a questa coalizione sarà un voto tolto a Salvini, a Orban, a un'idea di Europa che non ci appartiene", ha detto Pizzarotti.

Tra i candidati in lista, anche due ex pentastellati: gli europarlamentari David Borrelli e Daniela Aiuto ma anche lo storico dell'arte Philippe Daverio. Obiettivo è superare la soglia del 4%, necessaria per eleggere i propri rappresentanti. Bonino:

"Io credo che quello che sta succedendo in Libia con possibile contagio nel Sudan e nella fragilissima Tunisia e nel sommovimento algerino, con tutte le conseguenze che può avere, è un classico monito ed esempio del fatto che o c'è un'Europa più integrata e con una politica estera comune, oppure, come stiamo vedendo, con Paesi così divisi e spesso in contrapposizione, semplicemente non conterà niente in ambito internazionale, e non dico solo in termini di pace e guerra ma economici, commerciali e avanti di questo passo".