Facebook, Instagram e Whatsapp down per tre ore domenica

Menlo Park, 14 apr. (askanews) - Domenica ci sono state tre ore di black out per i social della piattaforma di Mark Zuckerberg. Dalle ore 12 alle 15 si sono registrati gravi malfunzionamenti per Facebook, Instagram, e, in misura minore, per l'app di messaggistica WhatsApp. Gli utenti di tutto il mondo hanno lamentato difficoltà di connessione al feed delle notizie e di caricamento dei profili.

Le cause del problema sono sconosciute al momento e il Codacons ha scritto al gruppo Menlo Park per chiedere chiarimenti sulle cause dell'ennesimo disservizio. A preoccupare sono eventuali falle nella sicurezza dei social, che potrebbero essere stati vittime di una attacco di hacker informatici. Qualcosa di simile era avvenuto un mese fa, ma per 14 ore. E allora la società parlò di un aggiornamento andato male.

I cittadini che utilizzano tali servizi hanno diritto di conoscere le reali cause che hanno determinato il blocco dei sistemi - spiega il Codacons.