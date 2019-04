Billy Crystal lascia impronte con zampa di Monster&Co a Hollywood

Europee, Di Maio: "Importanti per gli italiani, ma non per il Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2019 Europee, Di Maio importanti per gli italiani, ma non per il Governo Il capo politico del Movimento 5 Stelle e vice-premier Luigi Di Maio ha presentato le cinque donne capolista candidate per le elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev