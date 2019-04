Napoli, il capo dello Stato Mattarella visita il rione Sanità

Napoli, 13 apr. (askanews) - Dopo aver visitato la mostra di Caravaggio al Museo di Capodimonte, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha fatto visita al Rione Sanità a Napoli.

Accompagnato dal presidente della Camera, Roberto Fico, ha compiuto a piedi il tragitto fino al Palazzo dello Spagnuolo, edificio simbolo della rinascita del quartiere, per una visita privata. Accolto da applausi, il presidente si è fermato per qualche foto con i cittadini prima di entrare nell'edificio. Mattarella e Fico si sono soffermati anche sul monumento di Genny Cesarano, 17enne ucciso in un raid della Camorra.

Successivamente, in auto, il capo dello Stato e il presidente della Camera hanno raggiunto la Basilica di Santa Maria della Sanità, che sorge sul sito delle Catacombe di San Gaudioso, sempre nel Rione Sanità, gestite dai giovani della cooperativa "La Paranza" guidata da don Antonio Loffredo. In chiesa i giovani musicisti dell'orchestra Sanitansemble hanno eseguito l'inno di Mameli per il presidente della Repubblica.

"Qualcuno mi ha ringraziato per essere qui, non vorrei che venissero capovolti i ruoli, sono io che ringrazio voi. Quello che state facendo, che avete fatto e state facendo, in questo vostro rione è di grande importanza", ha detto Mattarella.