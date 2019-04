Conte: lavorerò incessantemente per riscatto del Meridione

Bari, 13 apr. (askanews) - "Il riscatto del Sud deve partire anche da una profonda autocoscienza che rimuova le cause, sottolineo 'anche esistenziali', che hanno alimentato in queste popolazioni il senso di abbandono, di insicurezza, di fatalismo, di disillusione, che hanno impediti a questi territori bellissimi, ricchi di arte e di storia, di

svilupparsi": lo ha affermato il Presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, nel suo intervento alla cerimonia inaugurale dell'anno accademico del Politecnico di Bari.

"Vi assicuro che, insieme a voi, lavorero incessantemente per il riscatto del Meridione. Con il ministro Lezzi abbiamo avviato diversi contratti di sviluppo in favore dei territori piu disagiati. È una delle tante iniziative che stiamo facendo per il Meridione, giovedì prossimo saremo in Calabria, terremo, ho insistito, un consiglio dei ministri in Calabria, è la prima volta che accade, per dimostrare, non solo simbolicamente, anche la concreta vicinanza a quella regione, sulla quale persistono situazioni non più sostenibili".