Autonomia, Fraccaro: se aspetta settimana in più nessun problema

Milano, 12 apr. (askanews) - "Non c'è alcun rallentamento" sull'autonomia regionale, ma "c'è un'autonomia da fare molto bene, che rispetti la volontà espressa dai cittadini con il referendum, con un percorso che rispetti il Parlamento. Se aspetta una settimana in più non credo sia un problema, l'importante è che la facciamo bene rispettando i territori che la chiedono e la coesione nazionale. E su questo siamo perfettamente in sintonia".Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, al termine dell'incontro con il governatore della Lombardia Attilio Fontana.