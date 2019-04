Oprea:con imprese Italia per stabilizzare forza lavoro in Romania

Roma, (askanews) - La mancanza di forza lavoro "è un tema che abbiamo discusso con gli imprenditori italiani che sono in Romania e abbiamo presentato un mix di politiche che il governo sta implementando: prima di tutto stabilizzare la forza lavoro con l'aumento del salario minimo, aumentare gli stipendi nel settore edilizio. L'incentivo consiste nel fatto che metà del salario è pagato dallo stato. Poi la formazione della forza lavoro per venire incontro alle necessità reali del mercato del lavoro. In questo senso governo e imprenditori saranno partner per trovare le specializzazioni necessarie. E terzo punto aumentare la forza lavoro da Paesi terzi anche in base alle necessità delle imprese straniere. E' un mix che stiamo discutendo e speriamo possa stabilizzare la forza lavoro in Romania".