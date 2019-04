Presidente Ice: servizio qualificato per aiutare imprese italiane

Roma, (askanews) - "In primis i servizi offerti dall'Ice sono di prima informazione per conoscere il mercato, i settori, le opportunità, conoscere bene quali sono le realtà con cui poter entrare in contatto nel mercato romeno, le reti distributive, esempio servizi essenziali. Negli ultimi anni abbiamo fornito un servizio ancora più qualificato che è quello di reperire noi per conto delle aziende italiane le reti dstributive: le contattiamo, le selezionamo e poi forniamo alle imprese italiane un numero ristretto con cui poi poter effettuare incontri bilaterali in Romania per un quadro più chiaro. Chiaramente il nostro servizio di base è anche di promozione, partecipazione a fiere, workshop. Questo è il panorama molto variegato delle nostre decine di servizi che offriamo alle imprese italiane che operano in Romania o che vogliono operare in Romania e anche a quelle romene che vogliono operare in Italia".