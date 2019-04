Esce "Rapiscimi", il regista: un miracolo del cinema indipendente

Roma, 12 apr. (askanews) - Al cinema dal 18 aprile "Rapiscimi", black comedy diretta da Giovanni Luca Gargano, una co-produzione internazionale tra Italia e Portogallo. Una storia dai risvolti tragicomici: quattro meridionali disoccupati che danno vita ad un'agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze che vogliono vivere l ebbrezza di un emozione estrema.

Il film è stato girato tra Italia, Francia e Portogallo. Nel cast, anche Pietro Delle Piane:

"Rapiscimi penso sia la commedia più folle dell'anno, punta non sui soliti attori italiani ma su un cast internazionale ed è una commedia black dal respiro internazionale con location meravigliose non solo per la Calabria, come i boschi del Pollino, anche per il Portogallo".

Il produttore e regista Giovanni Luca Gargano: "E' un piccolo miracolo del cinema indipendente italiano, già finirlo è stato un miracolo, se a questo si aggiunge la coproduzione internazionale con il Portogallo, 4 attori loro, un'attrice francese ed esordienti calabresi e in più l'uscita nelle sale, lo è davvero".