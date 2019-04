Debiti e usura: i commercialisti al fianco delle famiglie

Milano, 11 apr. (askanews) - Un debito diventato eccessivo per cause che prescindono dalla correttezza e dalla capacità di chi lo contrae diventa spesso un dramma devastante, questo vale tanto per le imprese quanto per le famiglie. Per dare un contributo ad arginare questa ferita sociale, l'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano ha avviato una serie di iniziative dedicate alle famiglie come sostegno concreto in tema di sovraindebitamento.

Dall'educazione finanziaria all'assistenza nelle procedure specifice: Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine milanese ricorda le opportunità offerte alle famiglie indebitate che si rivolgono ai professionisti per farsi assistere nei percorsi previsti dalla legge per la ridefinizione o cancellazione del debito.

Ma non solo: rivolgersi ai commercialisti e esperti contabili - sottolinea Caradonna - è utile soprattutto prima di contrarre un debito.

E tra le iniziative messe in campo dall'Ordine c'è anche la sensibilizzazione degli stessi professionisti e la formazione specifica sul tema, con incontri, come quello che si è svolto a Milano, ma in collegamento streaming con altri 60 Ordini territoriali, proprio per massimizzare il coinvolgimento sul tema. All'incontro milanese ha partecipato anche Felice Ruscetta, presidente della Fondazione ADR commercialisti, struttura voluta dal consiglio dei commercialisti per dare risposte e affiancare i professionisti in tema di conciliazione e mediazione civile. Ruscetta ha analizzato diversi aspetti della cosiddetta legge salva-suicidi, che varata nel 2012 ha presentato però non poche difficoltà interpretative, e spesso non è conosciuta dalle famiglie.

Gian Marco Senna, consigliere della Regione Lombardia e presidente della VI commissione attività produttive ha invece ricordato quanto sta facendo la Regione Lombardia in particolare nel sostenere le famiglie dinanzi a questa specifica difficoltà.