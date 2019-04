"Star Wars Celebration", mega raduno dei fan a Chicago

Agguato in centro a Milano, ferito un 46enne in auto

Milano, 12 apr. (askanews) - Non c'è più traccia in via Cadore, nel centro di Milano, dell'agguato nei confronti di un 46enne alla guida di una Ford Focus nera, rimasto ferito intorno alle 8 del mattino da un proiettile al viso. Le sue condizioni sarebbero meno gravi di quanto sembrato inizialmente. L'uomo, con precedenti per droga, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico per ...