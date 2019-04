Cristoforetti: l'immagine del buco nero? Una cosa eccezionale

Milano, 11 apr. (askanews) - "Credo che sia davvero qualcosa di eccezionale per tutti gli esseri umani, credo che i buchi neri facciano fanno parte un po' dell'immaginario. Io non sono nè una scienziata nè un'astrofisica però da semplice cittadina appassionata di scienza, l'idea chein qualche modo abbiamo potuto visualizzare una ricomposizione di dati che ci ha reso una immagine di qualcosa di talmente lontano che abbiamo sempre immaginato come invisibile credo sia qualcosa di eccezionale". Così ha commentato la storica prima immagine di un buco nero Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell'Esa e capitano pilota dell'aeronautica militare, in orbita nel 2014 per la missione Futura dell'Asi, a Milano per partecipare "Space is closer: lo Spazio che ti migliora la vita", un evento all'interno della Milano design week organizzato da Avio. (video Teleborsa)