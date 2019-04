Jimmy Fallon ad Alessandro Cattelan: "You're the Italian me!"

Roma, 11 apr. (askanews) - Un'esclusiva assoluta per la tv italiana: Jimmy Fallon, fra i più amati e popolari conduttori al mondo, intervistato da Alessandro Cattelan nel primo appuntamento con la nuova edizione di "E poi c'è Cattelan", il late night show che torna su Sky Uno alle 21.15 dall'11 aprile, ogni giovedì per 8 serate.

Punto di riferimento dichiarato dello stesso padrone di casa, Fallon ha accolto Cattelan nello studio del suo Tonight Show per una lunga intervista esclusiva, salutandolo con la frase "you're the Italian me!". All'inizio dell'incontro, avvenuto alla celebre scrivania degli studi newyorkesi del programma, prima di parlare dei rispettivi late night show, Alessandro ha confessato a Fallon di avergli "rubato" una rubrica e lui lo ha ironicamente minacciato di denunciarlo.

Con Fallon, ospite della prima puntata anche Marco Mengoni, a breve in giro col nuovo tour in Europa e in Italia, che si esibirà con Alessandro Cattelan in una rivisitazione di "Let it be" in versione ecologista, dedicata alla tutela del Pianeta.