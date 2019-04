Telemedicina e traffico portuale: il 5G sostenibile di Fastweb

Bari, 11 apr. (askanews) - Per fare delle tecnologie digitali un'opportunità di vita più sostenibile servono applicazioni concrete, diffuse e realmente accessibili. Sulla scorta di questa visione Fastweb ha deciso di sviluppare a Bari alcune sperimentazioni sulla tecnologia 5G che puntino al miglioramento di situazioni critiche come l'ospedalizzazione dei malati oncologici, o dal forte impatto ambientale, come il traffico portuale.

Anna Lo Iacono, Csr manager di Fastweb, ha parlato della strategia di sostenibilità della utility delle telecomunicazioni a Bari, nel corso della settima tappa del Salone della Csr, indicando nella diffusione della cultura digitale uno dei più importanti impegni presi e realizzati, coerentemente con l'elemento di materialità necessario ad un'efficace strategia di corporate social responsibility. In quest'ambito, ha ricordato il lavoro avviato con la Fastweb Digital Academy in collaborazione con Cariplo Factory, vera e propria scuola dedicata alle professioni digitali con corsi gratuiti in più città del Paese. A Bari - ha ricordato - i corsi sono aperti a Porta Futuro Bari in collaborazione con il Comune.

Ma diffusione della cultura digitale - è emerso nel corso della giornata di lavoro - non vuol dire solo avere competenze specifiche finalizzate ad una attività lavorativa, ma possedere una cultura complessiva che ci permetta di utilizzare la tecnologia con consapevolezza e sicurezza sia in ambito lavorativo sia nella vita privata. Su questo tema l'impegno di Fastweb illustrato al Salone della Csr prevede una serie di iniziative in ambiti diversi. Tra queste anche la riconferma, per il secondo anno consecutivo, del sostegno a progetti di innovazione digitale nelle scuole italiane secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie: se la scuola raccoglie il 50% del budget necessario tramite crowdfunding, Fastweb dona il restante 50%. Un modello virtuoso di impegno diretto e responsabilizzazione collettiva.

