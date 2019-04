Un hackathon per reinventare Milano, ricostruita in 3d

Milano, 11 apr. (askanews) - Un modello 3d di una zona della città di Milano (da parco Sempione fino a City life) è il campo da gioco per una sfida fra studi di architettura internazionali. L'hackathon è stato organizzato da Dassault Systèmes in occasione della Milano design week. In gioco c'è molto di più che stabilire chi sarà il migliore a progettare un nuovo edificio o arredo urbano: qui si parla del futuro del design e della progettazione degli spazi urbani, in un mondo in cui la sostenibilità sta diventando il problema principale. Un aiuto potrà arrivare solo dai dati, spiega Eneida Lila, value solution team di Dassault Systèmes.

"Quello che vogliamo fare risaltare è l'importanza del progettare in modo tale da rispettare l'impatto ambientale del progetto, quindi un edificio quale impatto può avere nel territorio; senza conoscere il territorio e avere il contesto dello stato di fatto urbanistico della città non si può rispettare l'esistente. Per quello abbiamo virtualizzato Milano, abbiamo inserito dati realistici su densità urbanistica, sui problemi di trasporto urbano, in modo tale che si progetti per il futuro della città, per quello che è, non per quello che si pensa che sia".

Un progetto in cui in futuro Dassault Systèmes spera di coinvolgere anche il Comune di Milano.