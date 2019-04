Handpan, lo strumento che non ti aspetti; uno showroom a Roma

Roma, 10 apr. (askanews) - Impossibile non restare rapiti da un suono così rilassante e armonico. L'handpan, questo strumento che a prima vista sembra uno scudo da gladiatore, è accordato a 432 Hz, come i suoni della natura. La sua musica ha un effetto positivo sul corpo e la mente.

Nella periferia Nord-Est di Roma c'è il primo showroom d'Italia dove sono esposti tanti tipi di Handpan, ognuno diverso dall'altro; si possono provare, suonare e naturalmente acquistare. Gianpaolo Battiloro, proprio come il loro marchio registrato, e Andrea Baldasseroni, due musicisti, se ne sono innamorati anni fa.

Battiloro: "Tutto nasce da una sottile lastra di ferro a basso contenuto di carbonio, generalmente definito ferro dolce, poi c'è la lavorazione al tornio per ottenere delle calotte gemelle, che poi subiscono un trattamento termico per evitare la ruggine. Dopo si creano con delle presse le note laterali e la nota centrale, chiamata Ding. Lo strumento ha anche questo foro nella parte inferiore, che è la cassa armonica, e questo foro è chiamato Gu".

Lo strumento è nato nel 2000 come Hang (che nel dialetto di Berna significa mano), dall'idea di due coniugi svizzeri esperti nella lavorazione del metallo. Lo presentarono alla Fiera musicale di Francoforte. Il successo fu enorme. Risultato: per avere uno strumento interamente lavorato a mano ci volevano anni. Anche loro si sono messi in fila, ma una volta ottenuto il loro strumento, che nel tempo ha preso il nome di handpan, hanno pensato di farlo realizzare in "casa".

La lavorazione è lunga e complessa, può durare fino a 15 giorni, ma il brand Battiloro si avvale di un team di più artigiani italiani e ha realizzato pochi mesi fa il sogno di aprire uno showroom per vedere e mostrare questi gioielli tutti made in Italy.

L'handpan si accorda a colpi di martello . "Normalmente un pezzo finito richiede circa 40mila colpi di martello a mano, ogni nota viene forgiata per circa 5 giorni per consentire allo strumento di essere stabile nell'accordatura e avere un equilibrio sonoro armonico".

Poi le calotte vengono incollate tra loro e dopo una rifinitura lo strumento è pronto. Il costo può variare in base al tipo di materiale, alla precisione dell'accordatura, al numero di note, ma in media si aggira tra 1.300 e 2.000 euro.

Lo showroom permette anche di cercare e provare lo strumento ideale.

Andrea Baldasseroni: "Essendo costruito artigianalmente ognuno ha la sua particolarità che può piacere o meno rispetto a un'altra".

Non solo uno spazio espositivo, ma un luogo dove diffondere la cultura dell'Handpan con laboratori e workshop per imparare come muovere i primi passi .

"Organizziamo laboratori per due tipologie di persone, l'operatore olistico medio che vuole avere lo strumento per sfruttarne le capacità di rilassamento ed è usato per yoga e meditazione, poi c'è il musicista medio o il percussionista."

Essendo costruito in una scala già impostata, spiega Andrea, anche chi non ha una cultura musicale può avvicinarsi melodicamente a questo strumento. Se si hanno poi delle basi di percussioni il risultato è incredibile. I ragazzi hanno anche organizzato workshop in asili pubblici e presto porteranno il loro handpan anche nelle carceri.