Etiopia, Msd e Cuamm lottano contro mortalità materno infantile

Roma, 10 apr. (askanews) - Investire nelle donne significa investire nel futuro, per questo Msd ha deciso di essere al fianco di Medici con l'Africa Cuamm, sostenendo il progetto "Con il futuro nel cuore" per la tutela della salute materno infantile all'ospedale di Wolisso, in Etiopia. Un progetto finanziato attraverso una donazione di 750.000 dollari, nell'ambito del programma Global Giving di Msd for Mothers, e presentato a Roma.

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia: "Sosteniamo il Cuamm perchè condividiamo gli stessi obiettivi, le finalità di questo progetto straordinario, umanamente meraviglioso, e condividiamo i valori di Cuamm. Lo sosteniamo attraverso uno sforzo economico importante, per il quale abbiamo coinvolto anche la nostra casa madre, che ha un grande progetto ombrello che si chiama Msd for Mothers, in cui abbiamo voluto inserire questa partnership straordinaria pubblico-privato, trasparente, con il Cuamm proprio perchè in questo progetto vogliamo dare voce a un'esigenza importante, quella di eliminare la mortalità materno infantile".

Spiega Don Dante Carraro, direttore Medici con l'Africa Cuamm: "Il progetto è focalizzato su mamme e bambini perchè è lì che si concentra il dramma sanitario maggiore di un continente come l'Africa, e l'Africa sub sahariana in particolare. Garantendo alle mamme un parto sicuro, attraverso la possibilità di un cesareo e di una trasfusione di sangue quando c'è un'emorragia grave, e per il neonato significa garantire quell'assistenza necessaria durante il primo mese di vita, che è quello più cruciale, più delicato, più fragile. Tutto questo lo facciamo a Wolisso, in Etiopia, un milione e mezzo di abitanti che fanno riferimento all'ospedale, che dialoga a sua volta con i centri sanitari fino ai villaggi. E adiacente all'ospedale c'è una scuola di formazione per ostetriche. Basti pensare che c'è un'ostetrica ogni 20.000 parti. Formare il personale locale, lo scorso anno si sono laureate 20 ostetriche locali, dà il senso di quel futuro che vogliamo costruire".

Nicoletta Luppi spiega: "L'obiettivo è alto, il sogno è grande ma con l'impegno, la professionalità e l'umanità di cui siamo capaci ce la metteremo tutta perchè anche nel campo di Msd for Mothers, e quindi dell'eliminazione della mortalità materno-infantile possiamo arrivare a segno".