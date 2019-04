Def, Conte: non prevediamo patrimoniale ed eviteremo aumento Iva

Roma, 10 apr. (askanews) - "Siamo determinati a evitare l'aumento dell'Iva, non prevediamo una patrimoniale", ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo sulla Brexit.

Nella politica economica del governo, ha sostenuto Conte "non si è perso affatto tempo. Le nostre stime nascevano da un contesto economico internazionale totalmente diverso, guardate anche la frenata della Germania e anche la Cina sta rallentando. Quindi non c'è stata nessuna cattiva previsione: la guerra dei dazi impone un rallentamento dell'economia internazionale e bisogna prenderne atto".

Infine, parlando di reddito di cittadinanza e quota 100, Conte ha spiegato: "Non è vero che non spostano in fatto di crescita, anche noi nelle nostre previsioni stiamo considerando che avranno un impatto positivo e ci auguriamo sia maggiore, lo valuteremo, nel secondo semestre, ma al momento non sono misure valutabili sul piano dell'impatto economico".

"Ci auguriamo che la crescita sia anche maggiore dello 0,2%, per quanto riguarda la possibilità di continuare il programma di riforme senza aumentare l'Iva, è rimessa alla spending review che stiamo portando avanti, confidiamo di portare ottimi risultati a casa"