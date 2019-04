Prima foto di un buco nero, Inaf: pietra miliare dell'astrofisica

Roma, 10 apr. (askanews) - "Una giornata emozionante, importantissima per l'astrofisica moderna: stiamo celebrando una vera e propria pietra miliare, questo ci fa vedere come l'astrofisica stia diventando uan scienza strategica per l'umanità perché ci dà accesso a misteri dell'universo che sono veramente intriganti". Così il presidente dell'Istituto nazionale di astrofisica, Nicolò D'Amico, ha sottolineato l'emozione per la diffusione della immagine di buco nero realizzata grazie all'Event Horizon Telescope, una rete globale di telescopi.

"L'istituto nazionale di astrofisca è molto ben posizionato soprattutto in questi esperimenti che si portano avanti nlel'ambito di grandi collaborazioni internazionali, il fatto di avere qui con noi due ricercatrici che hanno contribuito a questo risultato è per noi motivo di orgoglio", ha concluso D'Amico.