Meloni: flat tax? L'unica cosa piatta del governo oggi è crescita

Roma, 10 apr. (askanews) - "Veramente flat tax, perché se ci sono le aliquote non è una tassa mirata, dico la cosa più banale del mondo. Ad oggi l'unica cosa piatta che c'è, fatta da questo governo è la crescita, quella è piatta sì, perché il governo ha dovuto ammettere quello che dicevamo da mesi e cioè che non ci sarebbe stata una crescita dell'1%, anche per colpa della manovra del governo, che la crescita sarebbe stata più bassa e infatti anche il governo oggi ha abbassato scrivendo nel def, dalla crescita dell'1%, che aveva annunciato nella manovra economica dello scorso anno, a una crescita dello 0,1%": così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, presentando la conferenza stampa in programma a Torino il 12 e 13 aprile "In Europa per cambiare tutto".

"Il governo fa tanta confusione, ma intanto ancora non ha chiarito, quale sia la risposta alla domanda 'verranno o non verranno disinnescate le clausole di salvaguardia sull'aumento dell'Iva'. Noi non sappiamo allo stato attuale se l'Iva aumenterà o non aumenterà, noi riteniamo che aumentare l'Iva fino al 25,5% sarebbe il massacro definitivo dell'economia italiana, quindi pretendiamo una risposta a questa domanda", ha sottolineato.