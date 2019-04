Meloni: con Toti molte affinità, ma sul suo futuro chiedete a lui

Roma, 10 apr. (askanews) - "Io con Giovanni (Toti) condivido molte posizioni, non parlo di quelle che riguardano Forza Italia perché non metto bocca sulle faccende dei partiti altrui. Da tempo collaboriamo, da tempo siamo amici. Io l'ho invitato sempre alle iniziative che abbiamo fatto in questi anni, niente di nuovo. Toti era ad Atreju, c'è stato quasi sempre quando abbiamo organizzato iniziative di livello": lo ha affermato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa di presentazione della conferenza programmatica che si terrà sabato e domenica a Torino, a proposito della presenza annunciata di Giovanni Toti.

"In questa conferenza programmatica - ha aggiunto - viene a parlare soprattutto di infrastrutture, del suo lavoro, della Regione, questioni su cui siamo molto affini" perché "anche lui è vicino al mondo produttivo e alle tematiche del lavoro. Mi interessa che ci offra il suo punto di vista da presidente della Regione. Poi sicuramente delle affinità ci sono, ma sul suo futuro dovete chiedere a lui".